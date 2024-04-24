انت الأن تتابع خبر منهم نتنياهو .. أوامر محتملة من الجنائية الدولية باعتقال مسؤولين إسرائيليين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل "إسرائيل" رسائل تشير لتزايد احتمال إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لمسؤولين كبار، بحسب القناة الـ12 الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن هناك مخاوف من صدور أوامر اعتقال لمسؤولين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أثيرت في اجتماع بمكتبه.

وأضافت القناة أن نتنياهو طلب مساعدة وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا في القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

كما نقلت القناة عن مصادر بالجنائية الدولية أن التوجه لإصدار أوامر اعتقال "لم يكن ليحدث دون ضوء أخضر أميركي".