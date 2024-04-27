انت الأن تتابع خبر إيران تعتزم إطلاق سراح طاقم السفينة التي احتجزتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتزم طهران إطلاق سراح أفراد طاقم سفينة ترفع علم البرتغال، احتجزتها قبل أسبوعين في مياه الخليج، على خلفية ارتباطها بدولة الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لنظيره باولو رانغل.



وأفادت الخارجية الإيرانية، السبت، بأن أمير عبداللهيان أبلغ الوزير البرتغالي في اتصال هاتفي: "نهتم بالموضوع الإنساني المتمثل في إطلاق سراح طاقم السفينة".

وكانت البحرية التابعة للحرس الثوري احتجزت في 13 أبريل سفينة حاويات تحمل اسم «إم سي إس أريز» (MCS Aries) مرتبطة بإسرائيل قرب مضيق هرمز في الخليج، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني في حينه.

وكانت السفينة المحتجزة تقل طاقماً من 25 فرداً، كما ذكرت الشركة الإيطالية السويسرية المشغلة لها «ميديتيرنيان شيبينغ كومباني» (إم إس سي).656