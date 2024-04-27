انت الأن تتابع خبر الرئيس الإيراني: لا نسعى لحيازة سلاح نووي لأن خامنئي حرم ذلك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغم تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنّ طهران قريبة من امتلاك المواد الكافية لتطوير قنبلة نووي، أعلن الرئيس الإيراني أنّ بلاده لا تسعى لحيازة سلاح نووي.

وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، السبت، إن "طهران لا تخطط لامتلاك السلاح النووي؛ لأن المرشد علي خامنئي أفتى بتحريم ذلك"

وزعم الرئيس الإيراني أن "العقيدة النووية لطهران لا تشمل إطلاقاً صناعة سلاح نووي، واستخدامنا للتقنية النووية سلمي"، داعيًا إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده، وقال إن "الحظر والعقوبات الظالمة على إيران لن تؤتي ثمارها".

وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أكد أن إيران باتت "على بُعد أسابيع وليس أشهرَ" من امتلاك المواد الكافية لتطوير قنبلة نووية، لكنه قال إن "هذا لا يعني أن إيران تملك أو ستملك سلاحاً نووياً في غضون تلك الفترة الزمنية".