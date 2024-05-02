انت الأن تتابع خبر الرصيف البحري .. وحديث عن طلبات لجوء للفلسطينيين إلى أميركا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، الأربعاء، إنّ الجيش الأميركي أكمل حتى الآن إنشاء أكثر من 50 في المائة من الرصيف البحري الذي سيُقام في نهاية المطاف قبالة ساحل قطاع غزة لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع.

وذكرت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، لصحافيين: "حتى اليوم، انتهينا من 50 في المائة من إنشاء الرصيف".، وتابعت: "الرصيف العائم بالكامل اكتمل وتأسس. لا يزال العمل في الجسر جاريًا"، وكشف البنتاغون، في وقت سابق، عن أن تكلفة بناء الرصيف البحري لن تقل عن 320 مليون دولار.

في سياقٍ متّصل، تزداد المخاوف من أنْ يكون هذا الرصيفُ هو المعبر الذي سيتمّ من تهجير الفلسطينيين طوعًا أو كراهية، ووفقًا لوثائق حصلت عليها شبكة البث الأمريكية "سي بي إس"، فإنّ الإدارة الأمريكيّة تدرس السماح لبعض الفلسطينيين من قطاع غزة بالانتقال إلى الولايات المتحدة كلاجئين، وستوفر هذه الخطوة ملجأ دائمًا لبعض أولئك الذين فروا من غزة خلال الحرب.

البيت الأبيض صرّح الأربعاء، أنّ هذا يتعلّق بأقارب الفلسطينيين المقيمين في الولايات المتّحدة، لكنّ مراقبينَ رأوا أنّ ما يتمّ الحديث عنه مختلف عن البرنامج الخاصّ بالأقارب.