انت الأن تتابع خبر الأمير فيصل يتابع منافسات رالي الأردن الدولي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تابع سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس هيئة مديري "الأردنية لرياضة السيارات"، منافسات اليوم ‏الأول لرالي الأردن الدولي.‏

وتعد المنافسات التي انطلقت صباح اليوم الجمعة في منطقة البحر الميت جزءا من الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات).

وتابع سموه التجهيزات المتعلقة بمراحل الرالي في يومه الأول، كما تفقد منطقة الصيانة التابعة للمشاركين في الرالي، حيث أبدى ‏سموه ارتياحه الكبير لعدد المشاركين وحجم المنافسة في الرالي، متمنيا السلامة للجميع.‏

وتختتم منافسات الرالي يوم غد السبت في منطقة صيانة الرالي في البحر الميت، حيث سيخوض المشاركون منافسات 8 مراحل هي: ‏الشونة 1و2 وتبلغ مسافتها (20.93 كم)، ‏وهي أطول مراحل الرالي، والروضة 1و2 وتبلغ مسافتها (12.68 كم)، وتركي 1و2 وتبلغ ‏مسافتها (9.91 كم)، وسويمة (مرحلة القوة) وتبلغ مسافتها (11.19 ‏كم).‏

ويقام الرالي بدعم من شركة زين الأردن، ومجموعة جرانتي للسياحة والسفر، وراديو"هلا" وإذاعة "بليس أف ‏أم".‏

‏وتصدر منافسات اليوم الأول للرالي (الجمعة) القطري ناصر العطية وملاحه جوفاني بيرناكي (بولندا) على متن ‏سيارته سكودا فابيا ‏‏"آر ‏سي" بزمن 52.39.1 دقيقة بعد يوم حافل للسائقين من خلال 6 مراحل، هي بانوراما 1 و2 وتبلغ مسافتها (17.12 كم)، وبحاث 1 ‏و2 ‏وتبلغ ‏مسافتها (12.78 كم)، والمغطس 1و2 وتبلغ مسافتها (11.76 كم)، و‏تم الغاء المغطس 1و2 وتبلغ مسافتها (11.76 كم)، ‏بسبب تأخر الوقت لاندلاع النيران في سيارة (‏‎0‎‏)، ومرحلة البحر الميت وتبلغ مسافتها (3.30 كم) وهي ‏مرحلة ‏استعراضية للجمهور.‏

وخرج من المنافسات أقوى منافسي للعطية العماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود على متن ‏سيارته سكودا ‏فابيا ‏بسبب تعرض سياراته لحادث، ما أدى إلى انسحابه من منافسات الرالي، كما خرج من الرالي خالد ‏السويدي (قطر) وملاحه روس ‏ديفيد وايتوك ‏‏(بريطانيا)، ‏على متن ‏سيارته سكودا فابيا ‏‏"آر ‏سي"، بسبب تعرض سياراته لحادث، وحمادة عودة ‏‏(فلسطين) وملاحه ‏يزن جمعة ‏‏(الأردن) على متن سيارة ايفو ‏‏10، بسبب انقلاب سياراته.‏

وكانت سيارة القطري ناصر العطية، وهي من نوع شكودا فابيا، قد تعرضت لكسر في العمود الأمامي في "الدرايف شفت"، ما ‏‏‏جعل سيارته تعمل بالدفع الأمامي بدلا من الدفع الخلفي، وفقد العطية دقيقتان و39 ثانية، ويسعى العطية تعويض ما فاته في اليوم ‏‏‏الختامي للرالي السبت‎.‎

منافسات اليوم الأول للرالي ‏(الجمعة)‏

‎- ‎‏ مرحلة بانوراما 1 ومسافتها (17.12 كم): كانت المرحلة الأولى ضمن منافسات (الجمعة)، وهي أطول مرحلة، ‏‏واستطاع ناصر ‏العطية (قطر) وملاحه جوفاني بيرناكي (بولندا) على متن ‏سيارته سكودا فابيا "آر سي"‏‎ ‎تصدر المرحلة بزمن ‏‏‏11.44.5 دقيقة، وجاء ‏العماني عبد الله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود على متن ‏سيارته سكودا فابيا"‎ ‎بالمركز ‏‏الثاني بفارق 4.6 ثانية، وجاء عبد ‏العزيز الكواري (قطر) وملاحه مارشال ‏كلارك ‏‏(بريطانيا) ‏على متن سيارة على متن سيارته ‏‏سكودا فابيا "آر سي بالمركز الثالث ‏بزمن 12.07.9 دقيقة، وحل شاكر جويحان (الأردن) وملاحه كارلوس حنا (لبنان) على متن ‏‏‏سيارة ايفو 10، بالمركز الرابع بزمن ‏‏12.43.7 دقائق، وجاء دينيس كروتوف (قيرغستان) ‏وملاحه يوري كوليكوف (قبرص) على ‏‏متن ‏سيارة سكودا ‏فابيا بالمركز الخامس ‏بزمن 12.4.3 دقيقة، وحل أمير ‏ناصيف (الأردن) ‏وملاحه مصطفى جمعة (الأردن) على ‏‏متن سيارة ايفو 9، بالمركز الخامس بزمن ‏‏13.14.3 دقيقة، في حين جاء عيسى أبو جاموس (الأردن) وملاحه عماد ‏جمعة (الأردن) ‏‏على متن سيارة ايفو 9، ‏بالمركز السابع ‏بزمن 13.38.1 دقيقة، وجاء شادي ‏شعبان (الأردن) وملاحه سامرعيسى ‏‏(الأردن) ‏على متن ‏‏سيارة ايفو ‏‏9، بالمركز الثامن بزمن ‏‏13.41.9 دقيقة، بدر ‏الفايز (الأردن) وملاحه جوزيف مطر (لبنان) على متن سيارة سكودا ‏فابيا ‏‏بالمركز التاسع بزمن 13:48.1 دقيقة، ‏وحل حمادة عودة ‏‏(فلسطين) وملاحه يزن جمعة ‏‏(الأردن) على متن سيارة ايفو ‏‏10، بالمركز ‏‏العاشر بزمن 14.08.4 دقيقة.‏

وخرج في هذه المرحلة خالد ‏السويدي (قطر) وملاحه روس ديفيد وايتوك ‏‏(بريطانيا)، ‏على متن ‏سيارته سكودا فابيا "آر سي"، بسبب ‏‏‏تعرض سيارته لحادث.‏

‎- ‎‏ مرحلة بحاث 1 ومسافتها (12.78 كم): تصدر العماني عبد الله الرواحي وملاحه عطا الحمود على متن ‏سيارته سكودا فابيا على ‏متن ‏سيارته سكودا ‏‏فابيا المرحلة بزمن 9.53 دقائق ، وتراجع ناصر العطية (قطر) وملاحه جوفاني بيرناكي (بولندا) على متن ‏‏سيارته سكودا ‏‏فابيا "آر سي" إلى المركز الثاني بزمن 10.08.8 دقائق، وجاء عبد العزيز الكواري (قطر) وملاحه مارشال ‏كلارك ‏‏‏(بريطانيا) ‏على ‏‏متن سيارة على متن سيارته سكودا فابيا "آر سي بالمركز الثالث بزمن 10.11.5 دقائق، وحافظ شاكر جويحان ‏‏(الأردن) وملاحه ‏‏كارلوس حنا (لبنان) على متن ‏سيارة ايفو 10، على المركز الرابع بزمن 10.40 دقائق، وتقدم بدر ‏الفايز (الأردن) ‏وملاحه جوزيف ‏‏مطر (لبنان) على متن سيارة سكودا ‏فابيا للمركز الخامس بزمن 10.53.4 دقائق.

وجاء دينيس كروتوف (قيرغستان) ‏‏وملاحه يوري ‏‏كوليكوف (قبرص) على متن ‏سيارة سكودا ‏فابيا بالمركز السادس بزمن 10.56.3 دقائق، وتقدم شادي ‏شعبان (الأردن) ‏وملاحه ‏‏سامرعيسى ‏‏(الأردن) ‏على متن سيارة ايفو ‏‏9، للمركز السابع بزمن 11.13 دقيقة، جاء عيسى أبو جاموس (الأردن) وملاحه ‏عماد ‏‏‏جمعة (الأردن) على متن سيارة ايفو 9، ‏بالمركز الثامن بزمن 11.18.6 دقيقة، وجاء ناصر خليفة العطية (قطر) ‏وملاحه زياد ‏‏شهاب ‏‏‏(لبنان) على ‏متن سيارة فورد فيستا بالمركز التاسع بزمن 11.47.4 دقيقة، وحسام سالم (الأردن) وملاحته ‏نانسي المجالي ‏‏(الأردن) ‏‏على متن ‏سيارة ايفو 10، بالمركز العاشر بزمن 11.54 دقيقة.‏

‎- ‎‏ مرحلة المغطس 1 ومسافتها (11.76 كم) : انفرد عبد العزيز الكواري (قطر) وملاحه مارشال ‏كلارك ‏‏(بريطانيا) ‏على متن سيارة ‏‏‏على متن سيارته سكودا فابيا "آر سي" بصدارة المرحلة بزمن 6.07.8 دقائق، وجاء ناصر العطية (قطر) وملاحه جوفاني بيرناكي ‏‏‏‏(بولندا) على متن ‏سيارته سكودا فابيا "آر سي" بالمركز الثاني بزمن 6.12.5 دقائق، بفارق 4.7 ثوان، وتقدم شاكر جويحان (الأردن) ‏‏‏وملاحه كارلوس حنا (لبنان) على متن ‏سيارة ايفو 10، للمركز الثالث بزمن 6.3.2 دقائق بفارق 30.4 ثانية، وجاء دينيس كروتوف ‏‏‏‏(قيرغستان) ‏وملاحه يوري كوليكوف (قبرص) على متن ‏سيارة سكودا ‏فابيا بالمركز الرابع بزمن 6.38.6 دقائق، وتراجع العماني ‏‏‏عبد الله الرواحي وملاحه جوفاني بيرناكي (بولندا) على متن ‏سيارته سكودا فابيا "آر سي" للمركزالخامس بزمن 6.39.8 دقائق.

وجاء ‏‏‏بدر ‏الفايز (الأردن) وملاحه جوزيف مطر (لبنان) على متن سيارة سكودا ‏فابيا المركز السادس بزمن 6.43.4 دقائق، وجاء ناصر ‏‏‏خليفة العطية (قطر) ‏وملاحه زياد ‏شهاب (لبنان) على ‏متن سيارة فورد فيستا بالمركز السابع بزمن 7.01.2 دقائق، وحل أمير ‏ناصيف ‏‏‏‏(الأردن) ‏وملاحه مصطفى جمعة (الأردن) على متن سيارة ايفو 9، بالمركز الثامن بزمن 7.01.3 دقائق، وجاء شادي ‏شعبان ‏‏‏‏(الأردن) وملاحه سامرعيسى ‏‏(الأردن) ‏على متن سيارة ايفو ‏‏9، بالمركز التاسع بزمن 7.05.1 دقائق، وحل حسام سالم (الأردن) ‏‏‏وملاحته ‏نانسي المجالي (الأردن) على متن ‏سيارة ايفو 10، بالمركز العاشر بزمن 7.18.3 دقائق.‏

وخرج في هذه المرحلة العماني عبد الله الرواحي وملاحه عطا الحمود على متن ‏سيارته سكودا فابيا على متن ‏سيارته سكودا فابيا "آر ‏سي وحمادة عودة ‏‏(فلسطين) وملاحه يزن جمعة ‏‏(الأردن) على متن سيارة ايفو ‏‏10، بسبب تعرض سياراتهم لحوادث.‏

‏- بانوراما 2 ومسافتها (17.12 كم): تسلم ناصر العطية (قطر) وملاحه جوفاني بيرناكي (بولندا) على متن ‏سيارته سكودا فابيا "آر ‏‏‏سي" زمام الأمور وتصدر المرحلة بزمن 11.47.5 دقيقة، وجاء عبد العزيز الكواري (قطر) وملاحه مارشال ‏كلارك ‏‏(بريطانيا) ‏على ‏‏‏متن سيارة على متن سيارته سكودا فابيا "آر سي" بالمركز الثاني بزمن 12.02.9 دقيقة، وحل شاكر جويحان (الأردن) وملاحه ‏‏‏كارلوس حنا (لبنان) على متن ‏سيارة ايفو 10، بالمركز الثالث بزمن 12.39.3 دقيقة، وحل دينيس كروتوف (قيرغستان) ‏وملاحه ‏‏‏يوري كوليكوف (قبرص) على متن ‏سيارة سكودا ‏فابيا بالمركز الرابع بزمن 12.51.9 دقيقة، وحل أمير ‏ناصيف (الأردن) ‏وملاحه ‏‏‏مصطفى جمعة (الأردن) على متن سيارة ايفو 9، بالمركز الخامس بزمن 13.11.7 دقيقة، وحل عيسى أبو جاموس (الأردن) وملاحه ‏‏‏عماد ‏جمعة (الأردن) على متن سيارة ايفو 9، ‏بالمركز السادس بزمن 13.21.9 دقيقة، وجاء بدر ‏الفايز (الأردن) وملاحه جوزيف ‏‏‏مطر (لبنان) على متن سيارة سكودا ‏فابيا للمركز السابع بزمن 13.28.1 دقيقة، وحل شادي ‏شعبان (الأردن) وملاحه سامرعيسى ‏‏‏‏‏(الأردن) ‏على متن سيارة ايفو ‏‏9 ، بالمركز الثامن بزمن 13.32 دقيقة، وحل حسام سالم (الأردن) وملاحته ‏نانسي المجالي (الأردن) ‏‏‏على متن ‏سيارة ايفو 10، بالمركز التاسع بزمن 13.54 دقيقة، وجاء ناصر خليفة العطية (قطر) ‏وملاحه زياد ‏شهاب (لبنان) على ‏متن ‏‏‏سيارة فورد فيستا بالمركز العاشر بزمن 14.01.2 دقيقة.‏

‏- بحاث 2 ومسافتها (12.78 كم): تصدر المرحلة ناصر العطية (قطر) وملاحه جوفاني بيرناكي (بولندا) على متن ‏سيارته سكودا ‏‏‏فابيا "آر سي" المرحلة بزمن 9.51.4 دقائق، وجاء عبد العزيز الكواري (قطر) وملاحه مارشال ‏كلارك ‏‏(بريطانيا) ‏على متن سيارة ‏‏‏على متن سيارته سكودا فابيا "آر سي" بالمركز الثاني بزمن 10.08.2 دقائق، وحل شاكر جويحان (الأردن) وملاحه كارلوس حنا ‏‏‏‏(لبنان) على متن ‏سيارة ايفو 10، بالمركز الثالث بزمن 10.39.01 دقائق، وحل دينيس كروتوف (قيرغستان) ‏وملاحه يوري ‏‏‏كوليكوف (قبرص) على متن ‏سيارة سكودا ‏فابيا بالمركز الرابع بزمن 10.43.7 دقائق، وجاء بدر ‏الفايز (الأردن) وملاحه جوزيف ‏‏‏مطر (لبنان) على متن سيارة سكودا ‏فابيا بالمركز الخامس بزمن 11.09.7 دقيقة، وحل شادي ‏شعبان (الأردن) وملاحه سامرعيسى ‏‏‏‏‏(الأردن) ‏على متن سيارة ايفو ‏‏9 بالمركز السادس بزمن 11.10.5 دقيقة، وجاء أمير ‏ناصيف (الأردن) ‏وملاحه مصطفى جمعة ‏‏(الأردن) ‏‏على متن سيارة ايفو 9، بالمركز السابع بزمن 11.14 دقيقة، وجاء ناصر خليفة العطية (قطر) ‏وملاحه زياد ‏شهاب (لبنان) ‏على ‏متن ‏‏سيارة فورد فيستا بالمركز الثامن بزمن 11.28 دقيقة، وحل عيسى أبو جاموس (الأردن) وملاحه عماد ‏جمعة (الأردن) على ‏متن ‏‏سيارة ايفو 9، ‏بالمركز التاسع بزمن 11.37.8 دقيقة، وحل حسام سالم (الأردن) وملاحته ‏نانسي المجالي (الأردن) على متن ‏‏سيارة ‏‏ايفو 10، بالمركز العاشر بزمن 11.41.2 دقيقة. ‏

‏- مرحلة البحر الميت وتبلغ مسافتها (3.30 كم) وهي ‏مرحلة ‏استعراضية للجمهور: تصدر المرحلة ناصر العطية (قطر) وملاحه ‏جوفاني بيرناكي (بولندا) على متن ‏سيارته سكودا ‏‏فابيا "آر سي" بزمن 2.54.4 دقيقتين، وحل عبد العزيز الكواري (قطر) وملاحه ‏مارشال ‏كلارك ‏‏(بريطانيا) ‏على متن سيارة ‏‏على متن سيارته سكودا فابيا "آر سي" بالمركز الثاني بزمن 3.06.5 دقائق، وجاء بدر ‏‏الفايز (الأردن) وملاحه جوزيف ‏‏مطر (لبنان) على متن سيارة سكودا ‏فابيا بالمركز الثالث بزمن 3.12.4 دقائق، وحل شادي ‏شعبان ‏‏(الأردن) وملاحه سامرعيسى ‏‏‏‏(الأردن) ‏على متن سيارة ايفو ‏‏9 ، بالمركزالرابع بزمن 3.23.5 دقائق، وحل شاكر جويحان (الأردن) ‏وملاحه كارلوس حنا ‏‏‏(لبنان) على متن ‏سيارة ايفو 10، بالمركز الخامس بزمن 3.25 دقائق، وجاء حسام سالم (الأردن) وملاحته ‏‏نانسي المجالي (الأردن) على متن ‏سيارة ‏‏ايفو 10، بالمركز السادس بزمن 3.40 دقائق، وحل أمير ‏ناصيف (الأردن) ‏وملاحه مصطفى ‏جمعة (الأردن) ‏‏على متن سيارة ايفو 9، بالمركز السابع بزمن3.46.7 دقائق، وحل إيهاب الشرفا (الأردن) وملاحه يوسف جمعة ‏‏(الأردن) على متن ‏سيارة ايفو 9، بالمركز الثامن بزمن 3.47.8 دقائق، وفادي دهشان ‏‏(الأردن) وملاحه زيد أبو زيد ‏‏(الأردن) على ‏متن سيارة ايفو 9 ، بالمركز التاسع بزمن4.27.1 دقائق، وحل دينيس كروتوف (قيرغستان) ‏وملاحه ‏‏يوري كوليكوف (قبرص) على ‏متن ‏سيارة سكودا ‏فابيا بالمركز العاشر بزمن 4.29 دقائق.‏

وتاليا نتائج اليوم الأول من رالي الأردن (الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات) - (الجمعة) ‏

المركز الأول: ناصر العطية (قطر) وملاحه جوفاني بيرناكي (بولندا) على متن ‏سيارته سكودا ‏‏فابيا "آر سي" بزمن 52.39.1 دقيقة.‏

المركز الثاني: عبد العزيز الكواري (قطر) وملاحه مارشال ‏كلارك ‏‏(بريطانيا) ‏على متن سيارة ‏‏على متن سيارته سكودا فابيا "آر سي" ‏بزمن 53.44.8 دقيقة.‏

المركز الثالث: شاكر جويحان (الأردن) وملاحه كارلوس حنا ‏‏‏(لبنان) على متن ‏سيارة ايفو 10بزمن 56.45.3 دقيقة.‏

المركز الرابع : دينيس كروتوف (قيرغستان) ‏وملاحه ‏‏يوري كوليكوف (قبرص) على متن ‏سيارة سكودا ‏فابيا بزمن 58.37.8 دقيقة.‏

‏ المركز الخامس : بدر ‏الفايز (الأردن) وملاحه جوزيف ‏‏مطر (لبنان) على متن سيارة سكودا ‏فابيا بزمن 59.15.1 دقيقة.‏

المركز السادس: شادي ‏شعبان (الأردن) وملاحه سامرعيسى ‏‏‏‏(الأردن) ‏على متن سيارة ايفو ‏‏9 بزمن 1.00.06 ساعة.‏

المركز السابع : عيسى أبو جاموس (الأردن) وملاحه عماد ‏جمعة (الأردن) على متن ‏‏سيارة ايفو 9، ‏بزمن 1.02.44.5 ساعة.‏

المركز الثامن : حسام سالم (الأردن) وملاحته ‏نانسي المجالي (الأردن) على متن ‏سيارة ‏‏ايفو 10 بزمن 1.03.00.5 ساعة.‏

المركز التاسع: ناصر خليفة العطية (قطر) ‏وملاحه زياد ‏شهاب (لبنان) على ‏متن ‏‏سيارة فورد فيستا بالمركز العاشر بزمن 1.03.49 ‏ساعة.‏

المركز العاشر: أمير ‏ناصيف (الأردن) ‏وملاحه مصطفى جمعة (الأردن) ‏‏على متن سيارة ايفو 9 بزمن 1.04.03 ساعة.‏

المركز الحادي عشر: إيهاب الشرفا (الأردن) وملاحه يوسف جمعة (الأردن) على متن ‏سيارة ايفو 9 بزمن 1.07.05 ساعة.‏

المركز الثاني عشر: فادي دهشان ‏‏(الأردن) وملاحه زيد أبو زيد ‏‏(الأردن) على متن سيارة ايفو 9 بزمن 1.07.38.8 ساعة.‏

المركز الثالث عشر: شادي الفقيه (لبنان) وملاحه سامي صفير ‏‏(لبنان) ‏على متن سيارة رينو كليو. بزمن 1.15.29.03 ساعة.‏

نتائج الجولة الثانية لبطولة الأردن للراليات المحلية - ‏‎)‎الجمعة)‏

المركز الأول: سلامة القماز (الأردن) وملاحه فايز القماز (الأردن) على متن سيارة ‏ايفو ‏‏6 بزمن 1.07.31.1 ساعة.‏

المركز الثاني: هاشم كلبونة (الأردن) وملاحه مصطفى البيطار (الأردن) ‏‏على متن سيارة بلاك إيرس بزمن 1.13.04.5 ساعة.‏

المركز الثالث: أمجد الشيخ (الأردن) وملاحه جاد ‏نباص (الأردن) على متن سيارة سوبارو ‏امبريزا بزمن 1.13.45.7 ساعة.‏

المركز الرابع: بدر الهلالات ‏‏‏(الأردن) وملاحه عامر موسى (الأردن) على متن سيارة سوبارو ‏امبريزا بزمن 1.14.59.1 ساعة.‏

المركز الخامس: الحسن الخطيب (الأردن) وملاحه ‏حمدان العواملة (الأردن) على متن سيارة تويوتا اف جي بزمن 1.15.28 ساعة.‏

المركز السادس: عاصم عارف (الأردن) وملاحه أحمد ‏جانخوت (الأردن) ‏على ‏متن سيارة سوبارو امبريزا بزمن 1.20.16.1 ساعة.‏

المركز السابع: حسان ‏الكايد (فلسطين) وملاحه أمير عصيبي ‏‏(فلسطين) على متن سيارة بي ‏ام ‏دبليو باغي بزمن 1.23.53.9 ساعة.‏

المركز الثامن: محمد الجبارين (فلسطين) ‏وملاحه يوسف مليحات ‏‏(فلسطين) ‏على متن سيارة هيونداي باغي بزمن 1.27.39.3 ساعة .