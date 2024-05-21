انت الأن تتابع خبر شهداء في لبنان .. وعمليات لحزب الله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستمرُّ، منذ الثامن من أكتوبر، القصف المتبادل والاشتباكات بين الاحتلال وحزب الله في جنوب لبنان، وقد نعى حزب الله عددًا من مقاتليه، فيما دوّت صفارات الإنذار في عددٍ من المستوطنات والمواقع بالأراضي المحتلة.

ونعى حزب الله عددًا من مقاتليه، الإثنين، وجاء في بيانات مختلفة صدرت عن حزب الله نعيها للشهداء ميلاد عدنان الحجيري (هادي) من مدينة بعلبك في البقاع، ومحمد عباس عباس "محمد جواد" من بلدة باريش في جنوب لبنان، وحسين علي علي حسن "أبو علي الكرار" من بلدة بدنايل في البقاع، وعباس مهدي مهدي "أبو الفضل" ورائف عبد النبي مليجي "ربيع" من بلدة الناقورة في جنوب لبنان.

في ذات السياق، استشهد لبنانيٌّ وأصيب آخر، مساء الإثنين، إثر غارة شنها طيران الاحتلال استهدفت دراجة نارية في بلدة المنصوري، جنوب لبنان، وقالت مصادر أمنية لبنانية، إن طائرة مسيرة للاحتلال، شنت غارة استهدفت دراجة نارية، ليستشهد على إثر ذلك لبناني ويجرح آخر.

وارتقى عدد من الشهداء والجرحى؛ جراء غارات شنتها طائرات إسرائيلية على بلدتي الناقورة وميس الجبل جنوبي لبنان​​​، ضمن قصف بوتيرة يومية.

في ذات السياق، تبنى حزب الله اللبناني، سلسلة عمليات، استهدف من خلالها قوات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الحدودية، ونفذ الحزب هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، وذلك "ردًا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني".

وحول العمليات، قال حزب الله إنه استهدف موقع المرج ‏بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة لأكثر من مرة خلال اليوم، وثكنة "راميم" بصواريخ بركان وإصابتها بشكل مباشر، وجاء أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:15 من بعد ظهر اليوم، الإثنين، موقع المطلة بالأسلحة المناسبة". ‏

كما أعلن حزب الله أنه استهدف ‏م موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة، واستهدف الحزب موقع راميا بالأسلحة المناسبة وإصابته بشكل مباشر، واستهدف حزب الله موقع المالكية وانتشارا لجنود إسرائيليين في محيطه بقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة، وموقع الراهب وتحقيق إصابات مباشرة فيه.

وقال حزب الله، إن مقاتليه استهدفوا مركزا لجيش الاحتلال على المدخل الشرقي لقرية الغجر بالصواريخ الموجهة، وأصابوا بشكل مباشر مكان استقرار وتجمع ضباط الاحتلال وأوقعوهم جميعا بين قتيل وجريح، وقد شوهدت عملية نقل الإصابات من المكان؛ حسبما جاء في بيان له.

