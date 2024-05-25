انت الأن تتابع خبر تستوعب 500 شخص مدينه تحت الارض فى العالم اكبر! …إكتشاف مدينة تحت الأرض يعيش فيها 50 ألف شخص.. لن تصدق شكلها من الداخل !! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أُطلقت مدينة ضخمة تحت الأرض تستوعب نحو 500 شخص في بريطانيا، مستفيدة من أعماق منجم بولبي، أعمق منجم في البلاد، الذي يقع على ساحل يوركشاير الشمالي. بهذا الخصوص، يُشار إلى أن عمق المنجم يصل إلى ما يقرب من 4593 قدمًا، أي حوالي 1400 متر تحت سطح الأرض، حيث يستغرق النزول إليه ست دقائق.
داخل هذا المنجم
- يعكف العمال على استخراج البوتاس والملح، الناتجان عن تبخر بحر زخستين القديم منذ قرابة 250 مليون عام، مما جعل المكان بؤرة للبحوث الجيولوجية تحت الأرض منذ التسعينيات. المختبر في منجم بولبي، الذي يُعد بمثابة مدينة كاملة تحت الأرض على عمق 950 مترًا تقريبًا، يتميز بأن مستويات الإشعاع الكوني أدنى بمليون مرة مقارنةً بالسطح، ما يوفر بيئة مثالية للأبحاث العلمية.
- لفت النظر كيف تم استغلال هذا الموقع للبحث عن الكتلة المفقودة في الكون، حيث يُستخدم المختبر الذي يعمل به حوالي 500 شخص، في اكتشاف المادة الغامضة التي تعرف بالكتلة الغائبة في الفضاء.
- منجم بولبي لا يقتصر على التحقيق في هذه المادة فحسب، بل يُجري أيضًا بحوثًا جيولوجية معمقة ودراسات حول تطور المناخ، مما يحقق استفادة قصوى من ظروفه الفريدة في التقدم العلمي.