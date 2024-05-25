انت الأن تتابع خبر تستوعب 500 شخص مدينه تحت الارض فى العالم اكبر! …إكتشاف مدينة تحت الأرض يعيش فيها 50 ألف شخص.. لن تصدق شكلها من الداخل !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أُطلقت مدينة ضخمة تحت الأرض تستوعب نحو 500 شخص في بريطانيا، مستفيدة من أعماق منجم بولبي، أعمق منجم في البلاد، الذي يقع على ساحل يوركشاير الشمالي. بهذا الخصوص، يُشار إلى أن عمق المنجم يصل إلى ما يقرب من 4593 قدمًا، أي حوالي 1400 متر تحت سطح الأرض، حيث يستغرق النزول إليه ست دقائق.

داخل هذا المنجم