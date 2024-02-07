أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 27708

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 27708
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 27 ألفاً و708 شهداء و67 ألفاً و147 مصاباً.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 123 شهيداً و169 مصاباً خلال 24 ساعة.
وأكدت أن عددا من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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