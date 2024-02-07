أخبار اليمن : إحباط عملية تهريب أدوية في البيضاء

إحباط عملية تهريب أدوية في البيضاءأحبطت وحدة مكافحة التهريب والضابطة الجمركية ومندوبي جهاز الأمن والمخابرات بمركز عفار الجمركي بمحافظة البيضاء اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من الادوية.

وأوضح مدير المركز فهد هزاع ان الكمية المضبوطة تحوي 26 ألف و336 باكتاً من الأدوية المهربة.. مشيرا إلى أن الكميات المضبوطة كانت مخفية داخل خزان أسفل هيكل براد نقل مواد غذائية قادم من مناطق سيطرة دول العدوان.

وأكد هزاع أن المركز لن يتهاون في ضبط السلع والمواد المهربة وغير المصرح بدخولها إلى البلد لما فيه مصلحة الوطن وصحة وسلامة المواطنين.