إحباط عملية تهريب أدوية في البيضاء
أحبطت وحدة مكافحة التهريب والضابطة الجمركية ومندوبي جهاز الأمن والمخابرات بمركز عفار الجمركي بمحافظة البيضاء اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من الادوية.
وأوضح مدير المركز فهد هزاع ان الكمية المضبوطة تحوي 26 ألف و336 باكتاً من الأدوية المهربة.. مشيرا إلى أن الكميات المضبوطة كانت مخفية داخل خزان أسفل هيكل براد نقل مواد غذائية قادم من مناطق سيطرة دول العدوان.
وأكد هزاع أن المركز لن يتهاون في ضبط السلع والمواد المهربة وغير المصرح بدخولها إلى البلد لما فيه مصلحة الوطن وصحة وسلامة المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : إحباط عملية تهريب أدوية في البيضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.