أخبار اليمن : إنفجارات عنيفة .. غارات عدوانية متواصلة على الحديدة

إنفجارات عنيفة .. غارات عدوانية متواصلة على الحديدةشن العدوان الأمريكي البريطاني في وقت مبكر من صباح اليوم الاربعاء غارتين اثنتين على احياء سكنية وتجارية بمدينة الحديدة (غربي اليمن)

وهزت إنفجارات عنيفة سماء مدينة الحديدة، كما سُمع تحليق مكثف لطيران العدوان في أجواء المحافظة .

وأوضح مصدر أمني أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين منطقة الجبانة بالمدينة.

وكان طيران العدوان قصف امس الثلاثاء منطقة الجبانة بغارة مماثلة ، واستهدف بغارة مزرعة سردود في منطقة الكدن بمديرية الضحي.

ويوم السبت 17 فبراير الجاري شن طيران العدوان الأمريكي- البريطاني 5 غارات على محافظة الحديدة.

ونفذت القوات المسلحة اليمنية امس الثلاثاء سلسلة عمليات عسكرية مزدوجة إستهدفت سفن معادية في مياه البحرين الاحمر والعربي، ومواقع حساسة للكيان الصهيوني في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

واكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن هذه العملياتُ تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظةِ للعدوانِ والحصارِ، ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ - البريطانيِّ على اليمن.

وفي سياق متصل بارك مجلس الوزراء في إجتماعه امس عمليات القوات المسلحة اليمنية "القوات البحرية" ضد الأهداف الأمريكية والبريطانية والاسرائيلية المعادية في البحرين العربي والأحمر ومضيق باب المندب، التي تأتي في إطار العمليات المتصلة بنصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورداً على الغارات الإجرامية للعدو الأمريكي - البريطاني التي تستهدف العاصمة صنعاء وعدداً من المحافظات.

