أخبار اليمن : إسقاط طائرة أمريكية بصعدة واستهداف سفينة في خليج عدن

إسقاط طائرة أمريكية بصعدة واستهداف سفينة في خليج عدنأعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن إسقاط طائرة أمريكية نوع (MQ_9) في محافظة صعدة، واستهداف سفينة في خليج عدن، انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن قوات الدفاعِ الجوي تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية نوع (MQ_9) وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة وذلك بصاروخِ أرض جو محلي الصنع.. مبينة أن هذه الطائرة تُعدُّ السابعة من نوعها التي تم إسقاطها خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" إسنادا لغزة.

وأشارت إلى أنه وضمن المرحلة الرابعة من التصعيد نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية عملية عسكرية مشتركة استهدفت من خلالها سفينة (Groton) في خليج عدن بعدد من الصواريخ الباليستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.. مؤكدة أن استهداف السفينة جاء لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وحيت القوات المسلحة اليمنية، المقاومة الفلسطينية الباسلة في قطاعِ غزة على 300 يوم من الصمود والبطولة والتضحية دفاعاً عن الأمة وعزتها وكرامتها وانتصاراً لمقدساتها.

وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية بمختلف المراحل التصعيدية وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفعِ الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاعِ غزة.