أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 21 فبراير

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 21 فبرايرفي مثل هذا اليوم 21 فبراير استهدف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الأحياء السكنية وسيارات ومنازل المواطنين ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال في جرائم يندى لها جبين الإنسانية.

ففي 21 فبراير 2016، استشهد 30 مواطناً منهم عشرة أطفال وعدد من النساء وأصيب عشرات آخرين، جراء استهداف طيران العدوان منازل مواطنين في منطقة غافرة بمديرية حيدان في محافظة صعدة، كما شن الطيران سلسلة غارات على مديرية سحار وغارة على مدينة ضحيان بمديرية مجز، وغارة على منطقة بركان بمديرية رازح وغارة على مديرية شدا وأحدثت دماراً واسعاً في ممتلكات المواطنين.

واستشهد ستة مواطنين في غارة شنها طيران العدوان على سيارة في منطقة دنة بمديرية بني ضبيان في محافظة صنعاء، فيما أصيب ثلاثة مواطنين جراء غارات على منطقة العرقوب بمديرية خولان، كما شن غارة على جبل الصمع بمديرية أرحب ما أدى إلى تضرر مراعي الأغنام، واستهدف بغارتين منزلي مراد السيد وعدنان السيد في منطقة ملح بمديرية نهم ما أدى إلى تدميرهما.

ودمر الطيران المعادي منزل الشيخ حمد بن راكان الشريف بمنطقة مغيفر بمديرية مجزر في محافظة مأرب، كما استهدف منزلي محمد أحمد الزايدي والشيخ علي أحمد الزايدي بمديرية صرواح مخلفا دماراً كبيراً فيهما.

طيران العدوان استهدف بعدة غارات منطقة الشريجة بمحافظة لحج ومديرية الغيل في محافظة الجوف ومديرية ميدي في محافظة حجة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد مدير عام مديرية مقبنة بمحافظة تعز محمد هائل سنان وابن عمه رياض مهيوب سنان في غارة شنها طيران العدوان استهدفت سيارته في الطريق الرئيسية الرابط بين البرح والمخا.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون واحترقت سيارتان في غارتين لطيران العدوان على منطقة جبل مرع بمديرية باقم في محافظة صعدة، وشن غارتين على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه مستخدما في إحداهما قنابل عنقودية.

استشهد مواطنان وأصيب اثنان آخران في غارة لطيران العدوان استهدفت منزلهم في منطقة الشعاب بمديرية حرض في محافظة حجة، كما شن خمس غارات أخرى على مديريتي حرض وميدي.

وشن طيران العدوان ست غارات على مديرية الدريهمي، وغارتين على مديرية الخوخة في محافظة الحديدة، وغارتين على منطقة المخدرة بمديرية صرواح في محافظة مأرب، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية مناطق متفرقة في المديرية مخلفين أضرارا في منازل ومزارع المواطنين.

وفي 21 فبراير 2018، استشهد 15 مواطنا وأصيب ثلاثة آخرين جراء غارة شنها طيران العدوان على عدد من سيارات الأجرة في طريق آل عمار بمديرية الصفراء في محافظة صعدة، كما شن غارتين على منطقة البقع بمديرية كتاف وغارة على مدينة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديريتي شدا ومنبه الحدوديتين.

وشن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم 13 غارة على منطقة قاع الحقل بمديرية ضوران آنس في محافظة ذمار، أسفرت عن أضرار في مزارع وممتلكات المواطنين.

واستهدف الطيران المعادي بغارة منطقة السواد بمديرية سنحان في محافظة صنعاء ما أدى إلى تضرر منازل المواطنين وممتلكاتهم، كما شن سبع غارات على مناطق متفرقة بمديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.

وشن طيران العدوان غارة على موقع الكمين للمدرعات الإماراتية شرق مفرق موزع في محافظة تعز، وغارة على مفرق الجاح بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان تسع غارات على قريات وبني شهر السودة بمنطقة العبيسة في مديرية كشر وخمس غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.

واستهدف الطيران المعادي بغارتين قاعدة الديلمي الجوية بالعاصمة صنعاء، وشن غارة على منطقة بيت دهرة بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء، في حين قصف المرتزقة بـ12 صاروخ كاتيوشا مزارع المواطنين في منطقة رمادة بمديرية نهم في المحافظة.

وشن طيران العدوان غارة على مجازة في عسير.

وفي محافظة الحديدة قصف مرتزقة العدوان بقذائف الهاون والعيارات الرشاشة قرية الزعفران في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، وأطلقوا 20 قذيفة على منازل وممتلكات المواطنين في مدينة الدريهمي وتضرر عدد منها.

واستهدف قصف للمرتزقة بالمدافع الرشاشة مدينة الشباب في شارع الـ90 بمدينة الحديدة، كما قصفوا بـ19 قذيفة هاون مناطق متفرقة من منطقة الفازة بمديرية التحيتا، وبأكثر من 20 قذيفة هاون وبالرشاشات المتوسطة مناطق متفرقة في مديرية حيس.

وفي 21 فبراير 2020، استشهدت امرأة وأصيب أربعة مواطنين آخرين بينهم طفلان وامرأة نتيجة قصف مدفعي للمرتزقة على منزلهم في قرية الناصرية بعزلة السويق بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، كما أصيب مواطن آخر بنيران المرتزقة في القرية نفسها.

وقصف المرتزقة مزارع ومنازل الموطنين في منطقة الجبلية بالمديرية بصاروخ موجه وأكثر من 20 قذيفة مدفعية، وقصفوا بسبع قذائف جنوب شرق حيس.

وفي مديرية الدريهمي، قصف المرتزقة بـ 20 قذيفة هاون منازل ومزارع المواطنين في قريتي الزعفران والجريبة بمنطقة كيلو 16، بالتزامن مع قصف وتمشيط مكثف بالعيارات المختلفة على قرية الزعفران.

واستهدف المرتزقة بخمسة صواريخ كاتيوشا مدينة الدريهمي وقرية الشجن، وقصفوا بالمدفعية قرية الدحفش، فيما استحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية شرق مدينة الدريهمي.

وشن طيران العدوان سبع غارات على مديريتي حرض وحيران في محافظة حجة، وخمس غارات على مناطق متفرقة بمديرية نهم في محافظة صنعاء، وغارتين على مفرق الجوف بمديرية مجزر في محافظة مأرب، واستهدف بتسع غارات مديرية الغيل في محافظة الجوف.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي بمديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة.

وشن طيران العدوان ست غارات على مديرية صرواح وغارتين على مديرية مدغل في محافظة مأرب، وغارة على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، وغارة على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وشن الطيران التجسسي خمس غارات على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية والمنظر، وقصفوا بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.

وفي 21 فبراير 2022، استشهدت امرأة وأصيب عشرة مواطنين معظمهم من النساء والأطفال جراء غارة لطيران العدوان على منزل المواطن أحمد تمري بمنطقة السقف بمديرية عبس في محافظة حجة، كما شن 26 غارة على مديرية حرض، وغارة على مديرية حيران واستهدف بأربع غارات منطقة بني حسن في مديرية عبس.

واستشهد ثلاثة مواطنين بانفجار لغم من مخلفات مرتزقة العدوان في قرية العجارم بمديرية صرواح في محافظة مأرب، بينما شن الطيران غارتين على مديرية الجوبة

وأصيبت تسع نساء بقصف مدفعي سعودي على منطقة القهر بمديرية باقم الحدودية في محافظة صعدة.

وفي محافظة الحديدة، استحدث المرتزقة سبعة تحصينات قتالية في مديرية حيس ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بـ 275 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة.