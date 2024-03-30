أخبار اليمن : بدء صرف نصف راتب في صنعاء

بدء صرف نصف راتب في صنعاء
أعلنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء، عن صرف نصف راتب شهر أغسطس لجميع أسر الشهداء والمفقودين في عموم المحافظات بإجمالي مليار و221 مليون ريال.
وأوضحت الهيئة في بيان، أنه تم بدء الصرف من يوم الجمعة 19 رمضان عبر الحوالات السريعة.. مشيرة إلى أن هناك عدد من مشاريع الرعاية سيتم تدشينها خلال الأيام القادمة.
ويعد مشروع صرف نصف راتب لأسر الشهداء والمفقودين أحد مشاريع الهيئة التي دشنتها منذ مطلع شهر رمضان والتي بلغت تكلفتها 12 مليارا و300 مليون ريال.
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