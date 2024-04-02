أخبار اليمن : 3 مشروبات تعرضك لخطر الفشل الكلوي

3 مشروبات تعرضك لخطر الفشل الكلويالكلى من الأعضاء المهمة في جسم الإنسان، فهي مسؤولة عن تصفية الدم من الفضلات والسموم، وتنظيم ضغط الدم، والحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

لكن، يمكن أن تسبب بعض المشروبات ضررا للكلى خلال شهر رمضان، ما يُعرضها لخطر الفشل الكلوي، وفقا لموقعي "verywellhealth"، وhindustantimes".

- المشروبات الغازية

تناول مشروبين من المشروبات الغازية يوميا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة مثل بنسبة 20%.

وحذرت دراسة نُشرت في مجلة "Kidney International" عام 2010، من مخاطر المشروبات الغازية على صحة الكلى.

وأوضحت أن المحتوي العالي من مركبات الكربون الهيدروفلورية الموجودة بها، تسبب ارتفاع مستويات حمض البوليك في الدم.

ولإزالة هذا الحمض من الدم، يجب على الكليتين أن تعملا بجهد أكبر، ما يؤدي إلى تلفها والإصابة بالفشل الكلوى على المدى الطويل.

بالإضافة إلى، تكون حصوات الكلى، وذلك لما تحتويه من كميات كبيرة من الفوسفور وحمض اليوريك.

- مشروبات الطاقة

التورين هو حمض أميني موجود في هذه المشروبات لتعزيز القدرة الرياضية، لكن الإفراط في استهلاكه يسبب ارتفاع مستوياته في الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى المزمن

كما تحتوي على كميات عالية من الكافيين، الذي يسبب تضييق الأوعية الدموية في الكلى، ما يقلل من تدفق الدم إليها.

- صودا الدايت

كشفت دراسة نشرت في المجلة السريرية للجمعية الأمريكية لأمراض الكلى عام 2010، أن النساء اللاتي شربن عبوتين أو أكثر من صودا الدايت يوميا انخفض لديهن معدل ترشيح الكلى بنسبة 30%.

كما تحتوي أيضا على نسبة عالية من السكر والفسفور، ما يؤدي إلى تلف الكلى مع مرور الوقت.

