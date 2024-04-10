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أخبار اليمن : الخطري تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر

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المؤتمر نت - الخطري تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر
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المؤتمر نت - رفعت الأمين العام المساعد

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دوت الخليج -
الخطري تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر
رفعت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق أمين ابوراس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك جاء فيها :
الشيخ/صادق امين ابو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام
الاخوه/ نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام
الاخ/الأمين العام
الاخوه/الامناء العموم
الاخوات والاخوه أعضاء المؤتمر الشعبي العام
باسمي وباسم القطاع النسوي وفروعه في محافظات الجمهورية أن ابعث اليكم ايات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك والذي يعود الينا بعامه العاشر والعدوان والحصار الظالم مستمرعلي وطننا الحبيب وقد تجاوز كل القيم الدينيه الإنسانية والقانونية وايضا العدوان الإسرائيلي علي فلسطين لاباده الشعب الفلسطيني علي مراي ومسمع العالم
وبهذه المناسبة العظيمة نجدد لكم التزامنا وشعورنا بالفخر والاعتزاز بما تبذلونه من جهود ومواقف وطنيه سواء في الشأن الوطني والدولي
سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العظيمة علينا وعليكم وعلى الشعب اليمني ووطننا الغالي بالأمن والأمان والاستقرار والسلام
وكل عام وانتم بالف خير
فاطمه عبدالله الخطري
الأمين العام المساعد لقطاع المراه بالمؤتمر الشعبي العام
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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