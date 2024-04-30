أخبار اليمن : قريباً.. تنفيذ المرحلة الثانية لمجانية الخدمات الطبية

قريباً.. تنفيذ المرحلة الثانية لمجانية الخدمات الطبيةالتقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس هيئة مستشفى الجمهوري التعليمي بأمانة العاصمة الدكتور محمد طاهر جحاف.

جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع بهيئة مستشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء، بعد إعلان مجانية الخدمات الطبية المقدمة في الهيئة للفقراء والمحتاجين، في سبتمبر الماضي من قبل فخامته لتخفيف معاناة الفقراء والمحتاجين جراء الأوضاع الصعبة والاستثنائية التي يمر بها الوطن.

واستعرض اللقاء خطط وبرامج الهيئة لمختلف أقسامها الطبية، في سياق تحسين الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، ونشاطها في تعزيز مستوى الأداء الصحي خلال المرحلة الراهنة.

وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة باستكمال الترتيبات لتنفيذ المرحلة الثانية لمجانية الخدمات الطبية في مراكز الأورام ومستشفى السبعين، ومركزي الكلى والقلب في هيئة مستشفى الثورة.

وفي اللقاء أكد الرئيس المشاط الحرص على استمرار دعم هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي لتقدم الخدمات الطبية للفقراء والمحتاجين، والأسر الأشد فقراً بما يسهم في تخفيف معاناتهم في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.

وأشاد فخامة الرئيس المشاط بالجهود المبذولة من قبل كادر المستشفى الطبي والإداري وعلى الخدمات التي يقدمونها، مؤكداً على بذل المزيد من الجهود والاهتمام بتطوير الخدمات للمرضى وتسهيلها.