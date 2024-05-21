أخبار اليمن : صلاح: سيظل اليمن موحداً ومؤامرات التقسيم مصيرها الزوال

صلاح: سيظل اليمن موحداً ومؤامرات التقسيم مصيرها الزوالأكد رئيس الهيئة البرلمانية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ عزام صلاح، أن الاحتفاء بالعيد الوطني الـ34 لقيام الجمهورية اليمنية تأكيد على تمسك جماهير الشعب بالوحدة المباركة وأنها ستظل مصدر عز وفخر لليمن وأقوى من محاولات استهدافها.

وأوضح صلاح أنه مهما تكالبت المؤامرات على اليمن بغية تقسيمه فإن مصيرها الزوال كونها لا تعبر عن الإرادة الشعبية وتحمل مشروع مخطط تدميري لإدخال البلاد في دوامة من الصراعات وزيادة معاناة أبناء الوطن.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية للمؤتمر في تصريح لـ"الميثاق": إن "على دول الجوار أن تعي أن المؤامرات العدوانية لاستهداف الوحدة لن تؤثر على اليمنيين فقط وإنما سيمتد لهيبها إلى ما حولها لتشكل تهديداً خطيراً على أمن واستقرار المنطقة".

وهنأ صلاح قيادة المؤتمر ممثلة بالأخ صادق بن أمين أبوراس ونوابه والأمين العام وجميع قيادات وكوادر وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر وكافة أبناء الشعب بحلول العيد الوطني الرابع والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية.

وجدد التأكيد على موقف المؤتمر المحافظ على الوحدة كمبدأ ثابت ومرتكز أساسي تضمنته مبادئ وأدبيات تنظيمنا الرائد.

ودعا كافة القوى الوطنية والسياسية إلى استشعار مسئوليتها الوطنية إزاء الأخطار والتحديات التي تواجه الوحدة والعمل جميعا على احتوائها والتصدي لها.