أخبار اليمن : النائب الأول لرئيس المؤتمر يرأس اجتماعاً للهيئة البرلمانية

النائب الأول لرئيس المؤتمر يرأس اجتماعاً للهيئة البرلمانيةعقدت الهيئة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً تنظيمياً لها، مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة صنعاء، برئاسة النائب الأول لرئيس المؤتمر رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي، وبحضور الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، والأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، ورئيس الهيئة البرلمانية الشيخ عزام عبدالله صلاح.

وفي الاجتماع، استعرض النائب الأول لرئيس المؤتمر آخر المستجدات على الساحة الوطنية، مشيراً إلى الموقف اليمني العظيم والكبير المساند والمناصر للقضية الفلسطينية ولأشقائنا في غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة من قبل الكيان الصهيوني.

وأكد الراعي أن موقف اليمن وقيادته وشعبه وقواه السياسية مع فلسطين هو واجب إنساني قبل أن يكون واجباً دينياً وقومياً وأخلاقياً.

كما تحدث عن آخر المستجدات فيما يتعلق بالأداء البرلماني وعمل مجلس النواب خلال الفترة الماضية، مشيداً بجهود أعضاء البرلمانية للمؤتمر ودورهم في إنجاح عمل السلطة التشريعية.

من جانبه، تحدث أمين عام المؤتمر، مشيداً بمواقف رئيس وأعضاء مجلس النواب وما يبذلونه من جهود في سبيل قيام السلطة التشريعية بواجبها الوطني والتشريعي رغم كل الظروف والصعوبات التي تواجهها.

وأشار الأمين العام إلى أن المرحلة الحالية تستدعي إدراك حجم المخاطر التي تهدد اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله، وضرورة الوقوف في وجه المشاريع التمزيقية والمؤامرات التي تتبناها قوى معادية لليمن وتسعى لاستهداف الوحدة اليمنية، لافتاً إلى أن الشعب اليمني سيُحبط هذه المؤامرات ويفشلها كما أفشل أهداف تحالف العدوان خلال السنوات التسع الماضية.

بدوره، أشاد الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية التزام الهيئة البرلمانية بالنظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه فيما يخص انتظام اجتماعاتها، مؤكداً على أهمية أن تحذوا بقية التكوينات التنظيمية حذو الهيئة البرلمانية.

كما أشاد الشريف بالدور الذي يلعبه أعضاء المؤتمر في مجلس النواب وصمودهم وانحيازهم إلى الصف الوطني المدافع عن اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله.

هذا وكان رئيس الهيئة البرلمانية الشيخ عزام صلاح تحدث في بداية اللقاء، مرحباً بالقيادة التنظيمية للمؤتمر وبأعضاء الهيئة الحاضرين في الاجتماع، مؤكداً أن الهيئة البرلمانية ستظل ثابتة على مواقفها الوطنية وانحيازها إلى جانب الشعب اليمني وما يتخذه من مواقف تجاه مختلف القضايا المحلية أو الخارجية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأشار صلاح إلى أن أعضاء الهيئة البرلمانية سيظلون يلتفون خلف قيادتهم التنظيمية ممثلة برئيس المؤتمر الأخ صادق بن أمين أبوراس، وبما يجسد مواقف المؤتمر تجاه مختلف القضايا وفي مختلف المراحل.

هذا وقد هنأت الهيئة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، أبناء الشعب اليمني ورئيس المؤتمر الأخ صادق أمين ابوراس وكافة قيادات وقواعد المؤتمر وحلفائه بالعيد الوطني الـ34 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة في 22 مايو 1990م، والذي سيأتي في وقتٍ تتعرض فيه وحدة اليمن لمؤامرات ومخططات من قوى إقليمية ودولية معادية تسعى لتفتيت وتقسيم اليمن إلى كانتونات صغيرة يسهل السيطرة عليها، داعيةً الدولة بمختلف مؤسساتها وسلطاتها والقوى السياسية إلى إدراك حجم تلك المؤامرات وضرورة التصدي لها وإفشالها لأن الحفاظ على الوحدة الوطنية هو حفاظ على كرامة وعزة وقوة الشعب اليمني.

وثمن الاجتماع الخطوات التي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية فيما يخص دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذا الموقف هو تجسيد لإرادة الشعب اليمني الذي كان وسيظل يدافع عن فلسطين وشعبها وحقهم في مقاومة الاحتلال الصهيوني وتقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما أشاد الاجتماع بالجهود والنجاحات التي تحققها الأجهزة الأمنية في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وإحباط المخططات والمؤامرات التي تسعى إلى زعزعت الاستقرار الأمني.

من جانبهم، أشاد أعضاء الهيئة البرلمانية بمواقف النائب الأول لرئيس المؤتمر رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي التي يبذلها من أجل الحفاظ على تماسك السلطة التشريعية ونجاحها في أداء مهمتها الوطنية والتشريعية على الوجه المطلوب.

هذا وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المدرجة في جدول أعماله، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.