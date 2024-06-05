أخبار اليمن : توجيهات بالإفراج عن 164 سجينا في الحديدة

توجيهات بالإفراج عن 164 سجينا في الحديدةوجُه النائب العام القاضي، الدكتور محمد محمد الديلمي، اليوم ، بالافراج عن 164 سجينا، في الإصلاحية المركزية بمحافظة الحديدة.

جاء ذلك خلال زيارته إلى الإصلاحية ومعه محافظ الحديدة، محمد قحيم، ورؤساء محكمة الاستئناف، القاضي عبداللطيف نصار، ونيابات الاستئناف، القاضي هادي عيضة، والجزائية المتخصصة، القاضي أحمد الشامي، والأموال العامة، القاضي علي عبدالجليل، للاطلاع على أوضاع السجناء والاستماع لشكواهم والأفراج عن المستحقين للإفراج الشرطي قبل عيد الاضحى المبارك؛ تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الاعلى .

وقد ثمن محافظ الحديدة اهتمام القيادة الثورية والسياسية والنائب العام بأوضاع وقضايا السجناء.. مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية في المحافظة على تحسين أوضاع الإصلاحية المركزية والاحتياطية المتعلقة بالإيواء والمعيشة.

فيما أوضح رئيس النيابة العامة، القاضي عيضة، أن المفرج عنهم ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم أي حقوق خاصة للغير، ولا تشكّل قضاياهم خطورة، وأثبتوا حسن سيرتهم وسلوكهم، وأن بينهم 13 سجينا معسرا تكفل فاعل خير بدفع ما عليهم من حقوق خاصة.

إلى ذلك، اطلع النائب العام على مسرح جريمة استهداف طيران العدوان الأمريكي - البريطاني بالقصف المباشر مبنى إذاعة الحديدة، في مديرية الحوك ، مساء الخميس الماضي.

واستمع النائب العام من محافظ الحديدة ورئيس النيابة الجزائية المتخصصة ومدير الإذاعة، هائل عزيزي، إلى الإجراءات التي تم اتخاذها إزاء هذه الجريمة لإثباتها وتوثيقها.. مشددا على استكمالها لما فيه ضمان حقوق المجني عليهم، ومحاكمة مرتكبيها.

كما قام النائب العام ومعه محافظ الحديدة ورئيس محكمة الاستئناف ورئيسا النيابة العامة والجزائية المتخصصة بزيارة إلى إدارة أمن المحافظة.

والتقى النائب العام ومرافقوه بنائب مدير أمن المحافظة، العقيد ساري المغربي، وعددٍ من ضباط الأمن، واستمع منهم إلى شرح حول الإجراءات المتعلقة بضبط الجرائم، ومستوى التنسيق مع النيابة.

