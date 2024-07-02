أخبار اليمن : 8672 طالباً فلسطينياً استُشهدوا منذ 7 أكتوبر

8672 طالباً فلسطينياً استُشهدوا منذ 7 أكتوبرقالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، إن 8672 طالباً استشهدوا، و14583 أصيبوا بجروح، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 8572، والذين أصيبوا إلى 14089، فيما استشهد في الضفة 100 طالب، وأصيب 494 آخرون، إضافة إلى اعتقال 349.

وأشارت إلى أن 497 معلما وإداريا استشهدوا، وأصيب 3402 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتقل أكثر من 109 في الضفة.

ولفتت إلى أن 353 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة للجامعات و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، مما أدى إلى تعرض 139 منها لأضرار بالغة، و93 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وأكدت التربية أن 620 ألف طالب في قطاع غزة مازالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.