أخبار اليمن : 9520 معتقلاً فلسطينياً بالضفة منذ 7 أكتوبر

9520 معتقلاً فلسطينياً بالضفة منذ 7 أكتوبرارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 9 آلاف و520 منذ 7 أكتوبر الماضي، بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، 10 فلسطينيين من عدة محافظات، بينهم امرأة، وأسرى سابقون.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان مشترك، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأوضح البيان أن الاعتقالات توزعت على محافظات "رام الله"، و"الخليل"، و"طولكرم" و" قلقيلية"، مشيرا إلى أن عمليات الاعتقال رافقتها عمليات تخريب وتدمير واسعة في المنازل.

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، يوميا، حملات مداهمة واقتحامات من قِبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص، وقد زادت وتيرتها بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.