أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 38 ألفاً و919

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 38 ألفاً و919أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 38 ألفاً و919 شهيداً، و89 ألفاً و622 مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 37 شهيدًا و54 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أنه مع العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ288 على قطاع غزة، لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مرتكبة مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والمرافق الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة داخل القطاع.