أخبار اليمن : النواب يطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه

النواب يطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمهوقف مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، أمام مستجدات الأحداث الاخيرة وتطوراتها بما في ذلك إقدام العدو الإسرائيلي يوم أمس باستهداف المنشآت والأعيان المدنية في مدينة الحديدة، والتي طالت محطة الكهرباء ومخازن الوقود والميناء وأدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، وذلك بهدف الإضرار بمقدرات الشعب اليمني وزيادة معاناته.

وأكد أعضاء المجلس حق اليمن وقواته المسلحة المشروع في الدفاع عن نفسه وسيادته والرد على الإعتداءات التي يرتكبها كيان العدو الاسرائيلي بحق ابناء ومقدرات الأمة في اليمن وفلسطين وشعوب المنطقة.

واستهجن المجلس الخذلان العربي وتشفي أذيال ومرتزقة العدوان بما تتعرض له مقدرات الشعب اليمني من اعتداءات على أيدي مجرمي الحرب الصهاينة واعتبر تلك التصرفات والمواقف المتخاذلة وصمة خزي وعار ستلحق بكل خائن وعميل ومفرط بسيادة وطنه ومقدساته لافتاً إلى أنهم بتلك المواقف المخزية قد ازاحو الستار عن الوجه القبيح لهم ليعرف الشعب حقيقة خيانتهم ووقوفهم في الصف المعادي لأبناء وطنهم وأمتهم.

وحذر المجلس من الانجرار وراء الشائعات المغرضة لخلق حالة من الهلع لدى المواطنين، مشيرا إلى تصريحات الجهات الحكومية الرسمية باستقرار الوضع التمويني وتوفر الكميات الكافية من الغذاء والوقود

ودعا مجلس النواب الجميع إلى التكاتف والتعاون وتعزيز التلاحم ووحدة الصف الوطني لمواجهة التحديات والتصدي لكافة المؤامرات التي يحيكها أعداء اليمن والأمة.

وطالب القوات المسلحة اليمنية الباسلة بتسديد المزيد من الضربات المؤلمة للعدو الاسرائيلي. كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والانسانية والاخلاقية بمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة.

وفي الجلسة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي عبد الله أبو حليقة استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن مستوى تنفيذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوصيات المجلس حول السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي 2021 م- 2022م. وارجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي.

وفي ذات السياق البرلماني استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الاداء والانجاز للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري خلال الأعوام 2021م -2022- وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.