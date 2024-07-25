أخبار اليمن : الشورى: خطاب نتنياهو تضليل وتزييف للحقائق

الشورى: خطاب نتنياهو تضليل وتزييف للحقائقأكد مجلس الشورى أن خطاب المجرم "نتنياهو" أمام الكونجرس الأمريكي تضليل استند على الكذب وتزييف حقيقة ما يجري في غزة للحصول على مزيد من الدعم الأمريكي لتمويل جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.

واستهجن المجلس في بيان له، اليوم، إصرار "نتنياهو" على التملص من جرائم الإبادة الجماعية، وحرب التجويع والحصار، والتهرب من مسؤولية وقوع ضحايا مدنيين في رفح في الوقت ذاته الذي كان طيرانه الحربي يقصف خان يونس، وأسفر عن استشهاد وجرح العشرات من المدنيين.

واعتبر المجلس موافقة الكونجرس الأمريكي على استقبال هذا المجرم، والسماح له بإلقاء خطاب بربري يؤكد بما لا يدع للشك أن الإدارة الأمريكية شريك وداعم أساسي للكيان الصهيوني، وهو أمر ليس بغريب ولا جديد أن يدعم إجرامه وانتهاكه للقانون الدولي والإنساني في فلسطين.

وتتساءل المجلس عن أي حضارة يتكلم عنها رئيس وزراء كيان مغتصب تسبب، منذ العاشر من أكتوبر الماضي، في استشهاد وإصابة وتشويه عشرات الآلاف من الفلسطينيين جلهم من النساء والأطفال.

وحيا المواقف المشرفة لأعضاء الكونجرس الأمريكي الذين قاطعوا الجلسة، واعتبروا نتنياهو مجرم حرب لا يريد تحقيق السلام، وإنما ذهب إلى الكونجرس كنوع من الدعاية الانتخابية.

وأشاد بالمظاهرات والحشود الغاضبة، التي خرجت أمام الكونجرس، رفضا للخطاب، ومطالبة الإدارة الأمريكية بالكف عن تقديم أي دعم للكيان الصهيوني ليرتكب المزيد من المجازر في قطاع غزة.

وطالب المجلس أحرار العالم بإدانة مواقف الكونجرس ودعمه اللامحدود للاحتلال الإسرائيلي، وحربه الظالمة على الأبرياء في فلسطين.