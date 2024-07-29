ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 39363
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 39 ألفاً و363 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و90 ألفاً و923 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، إن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 36 شهيدًا، و93 مصاباً، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ونوهت الوزارة بأن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب العراقيل الإسرائيلية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة، عبر شن طائراته غارات جوية وقصفًا مدفعيًّا، في كارثة إنسانية غير مسبوقة، زادها تعقيدًا وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 39363 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.