أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 39363

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 39363ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 39 ألفاً و363 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و90 ألفاً و923 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، إن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 36 شهيدًا، و93 مصاباً، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونوهت الوزارة بأن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب العراقيل الإسرائيلية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة، عبر شن طائراته غارات جوية وقصفًا مدفعيًّا، في كارثة إنسانية غير مسبوقة، زادها تعقيدًا وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.