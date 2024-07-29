أخبار اليمن : الامين العام للمؤتمر يواسي آل البابلي

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الامين العام للمؤتمر يواسي آل البابلي

بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة الى الشيخ علي عبدالله البابلي- رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة عمران- عضو اللجنة الدائمة، وكافة افراد الاسرة بوفاة والدته الفاضلة. الامين العام للمؤتمر يواسي آل البابليبعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة الى الشيخ علي عبدالله البابلي- رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة عمران- عضو اللجنة الدائمة، وكافة افراد الاسرة بوفاة والدته الفاضلة. وعبر الامين العام في البرقية باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

"إنا لله وإنا اليه راجعون".



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