أخبار اليمن : توجيهات رئاسية بتكريم شاب أنقذ أسرة من الغرق في جبلة

توجيهات رئاسية بتكريم شاب أنقذ أسرة من الغرق في جبلة
وجه فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، محافظ إب عبد الواحد صلاح، بتكريم الشاب عبد المجيد الفخري، الذي أنقذ أسرة كاملة من الغرق في محافظة إب.
وأشاد الرئيس المشاط بالموقف الشجاع للشاب الفخري الذي قام بإنقاذ الأسرة بعد أن حاصرتها السيول في منزلها في سائلة جبلة، في مشهد بطولي يُعبر عن أخلاق الشعب اليمني وإيمانه والنخوة والشجاعة التي تتدفق بين عروقه.
وشدد على أهمية قيام السلطات المحلية بمحافظة إب وباقي المحافظات بتفقد المناطق المتضررة من السيول وتقديم كل أوجه الإغاثة والإسناد لأبناء تلك المناطق بالتنسيق مع لجان الطوارئ والإغاثة المكلفة.
وأهاب فخامة الرئيس بكافة أبناء الشعب اليمني التعاون لتجنب وقوع الأضرار قدر الإمكان، والتكامل مع الجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار.
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطعا يظهر قيام الشاب بربط جسمه بحبل، والنزول من سقف المنزل وإنقاذ الأسرة التي تسكنه.
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