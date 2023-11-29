وزراء خارجية مجموعة السبع يؤيدون تمديد الهدنة في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 09:31 صباحاً - أعلن وزراء خارجية مجموعة السبع، اليوم الأربعاء، أنهم يؤيدون تمديد الهدنة الحالية وهدنًا مستقبلية في قطاع غزة إذ لزم الأمر لزيادة المساعدات وتسهيل إطلاق سراح جميع الرهائن.

وقال بيان صادر عن مجموعة السبع، اليوم الأربعاء، "يجب بذل كل جهد ممكن لضمان وصول الدعم الإنساني للمدنيين، بما في ذلك الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية. نحن نؤيد تمديد هذه الهدنة وهدنًا مستقبلية حسب الحاجة لإتاحة زيادة المساعدات وتسهيل إطلاق سراح المدنيين".

وأعلنت حركة حماس وإسرائيل مساء يوم الاثنين، الاتفاق على تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين بعد جهود حثيثة من مصر وقطر.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الجاري، ولمدة أربعة أيام، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة المحاصر، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.