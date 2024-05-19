نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق غريب من مدرب الأهلي السابق بعد التعادل مع الترجي التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد يوسف، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن الفريق حقق نتيجة خطيرة بتعادله السلبي دون أهداف أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تصريحات محمد يوسف

وقال يوسف خلال تصريحات تلفزيونية: الترجي اختلف كثيرا عن الفترة الماضية وفي 2012 كان لديهم جيل أقوى وكنت في الملعب موسم 2010 عندما سجل اينرامو هدفا باليد ولم يكن هناك تقنية VAR.

وأضاف: الأهلي في السنوات الأخيرة أفضل ونظريا الأقرب للقب لكن كرة القدم لا تخلوا من المفاجآت.. كولر مطالب بالتحضير المناسب للقاء العودة خاصة أن الترجي خطير ولاحت له فرصة محققة في البداية.

وأشار يوسف إلى أن الأهلي كان يمكنه الفوز إذا قام بالتحضير المناسب على الرغم من تأثير خروج علي معلول للإصابة وأن قرارات الحكم الجزائري مصطفى غربال لم تؤثر على نتيجة اللقاء.