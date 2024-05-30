انت الأن تتابع خبر لنسف الكرش والارداف بكل سهولة بـ 3 ايام استخدم ورق الغار الجبار بهذه الطريقة وودعي الدهون والإحراج والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يسهم مزيج من ورق الغار والنعناع في شراب فعّال لدعم فقدان الوزن، خاصة في المناطق المُعرضة لتكدس الدهون مثل البطن والأرداف،
- وذلك دون الحاجة لاتباع حميات غذائية قاسية أو القيام بتمارين شاقة. يشتهر ورق الغار بقدرته الفائقة على تحليل الدهون الثلاثية، وهو عنصر محبب في الطهي لما له من مزايا نكهوية وصحية.
وقد أفادت دراسات أن النعناع
- عند إضافته لهذا الشراب، يعزز من خصائصه في تطهير الجسم من السموم. يُعدّ هذا المشروب بغلي أوراق الغار قرابة الـ15 دقيقة ثم يُصفى ويُحلى بالعسل، ويُنصح بتناوله مرتين يوميًا، صباحًا ومساءً، لتحقيق أقصى الفوائد. يُساهم تناوله في حرق ما يقارب 2800 سعر حراري أسبوعياً، ويحسن الهضم ويقلل الشهية ويستقر مستويات السكر في الدم، كما يساعد في تخفيف التوتر والقلق ويدعم صحة القلب ويحمي من بعض الاضطرابات التنفسية.
- وبالتالي، يُعتبر شراب ورق الغار والنعناع ليس فقط وسيلة لفقدان الوزن الزائد، بل جزءاً من أسلوب حياة صحي يسهم في تحسين الصحة العامة ومكافحة العديد من المشكلات الصحية.