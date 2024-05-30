لنسف الكرش والارداف بكل سهولة بـ 3 ايام استخدم ورق الغار الجبار بهذه الطريقة وودعي الدهون والإحراج

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رياض - احمد صلاح - يسهم مزيج من ورق الغار والنعناع في شراب فعّال لدعم فقدان الوزن، خاصة في المناطق المُعرضة لتكدس الدهون مثل البطن والأرداف،

وذلك دون الحاجة لاتباع حميات غذائية قاسية أو القيام بتمارين شاقة. يشتهر ورق الغار بقدرته الفائقة على تحليل الدهون الثلاثية، وهو عنصر محبب في الطهي لما له من مزايا نكهوية وصحية.

وقد أفادت دراسات أن النعناع