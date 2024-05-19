نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- عبر البث المباشر.. بسمة وهبه للنائب العام ووزارة الداخلية وشيخ الأزهر: "أغيثونا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرجت الإعلامية بسمة وهبة، منذ ساعة في استغاثة عاجلة للنائب العام ووزارة الداخلية وشيخ الأزهر، بصفتهم، ضد من أسمتهم “هادمي ثوابت الدين”.

بسمة وهبة

استغاثة عاجلة

قامت الإعلامية بسمة وهبة، ببث فيدو مباشر، عبر صفحتها الشخصية على انستجرام، تتقدم به في استغاثة عاجلة، للنائب العام ووزارة الداخلية وشيخ الازهر، حد قولها.

أسأتم الأدب مع الله

وفي إشارة إلى مهددي وهادمي ثوابت الدين، ألقت بسمة وهبة بعدد من الاتهامات على أشخاص يحاولون التدخل فيما لا يعنيهم،

وقالت عبر البث المباشر على انستجرام: “الهف ولادنا.. وانتم أساتوا للدين وأساتوا الأدب مع ربنا، دون علم بالدين ودراسات الدين”.

استغاثه من بسمة وهبه للنائب العام ووزارة الداخلية وشيخ الأزهر: "أغيثونا".. وأضافت: “الجماعة دي وراها ناس مشبوهة”، متابعة: أغيثونا.. النائب العام.. وزارة الداخلية أغيثونا من هؤلاء".

وراء هؤلاء منظمات مشبوهة

واستطردت، خلال بث مباشر استغرق حوالي 15 دقيقة: “وراء هؤلاء منظمات مشبوهة”، موضحة نريد إغاثة من شيخ الأزهر وعلماء الدين والمنوط بهم الأمر.

بسمة وهبة: مش عايزين مراجعات في الدين

وقالت بسمة وهبة: "إحنا مش عايزين مراجعات في الدين، مين قال إننا عايزين مراجعة في الدين، لوهنسأل نسأل الأزهر"