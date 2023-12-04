وزارة الصحة الفلسطينية: لا توجد خدمات صحية في شمال غزة على الإطلاق

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 ديسمبر 2023 08:26 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، أنه لا توجد خدمات صحية بمناطق شمال قطاع غزة على الإطلاق في الوقت الحالي.

وعلى جانب آخر، أعلنت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، إن ما يقرب من 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 80% من إجمالي سكان غزة، نزحوا حتى الآن منذ بداية الحرب بين حماس وإسرائيل.

وقالت الأونروا: "يلجأ ما يقرب من 1.2 مليون نازح داخليا إلى 156 منشأة تابعة للأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة، حيث تعيش أغلبية كبيرة، حوالي مليون شخص، في مرافق في وسط وجنوب قطاع غزة، في أماكن من بينها خان يونس ورفح".

وأضافت الأونروا أن "متوسط عدد النازحين في ملاجئ الأونروا يبلغ 10,326، أي أكثر من 4 أضعاف قدرتها الاستيعابية".

كما قالت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، إن جميع خدمات الاتصالات معطلة في مدينة غزة وأجزاء أخرى من شمال قطاع غزة.

وقالت شركة بالتل في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي: "يؤسفنا أن نعلن أن جميع خدمات الاتصالات في مدينة غزة وشمال قطاع غزة قد فقدت بسبب انقطاع العناصر الرئيسية لشبكتنا في ظل العدوان المستمر".