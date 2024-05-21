فرنسا: ندعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 مايو 2024 08:25 صباحاً - أعربت فرنسا في وقت متأخر الاثنين عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إضافة إلى قادة من حركة حماس.

وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية إن “فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات”.

وأضافت أنها حذرت إسرائيل “بضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وخاصة المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف”.

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الاثنين إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل “التجويع” و”القتل العمد” و”الإبادة و/أو القتل”.

أضاف في بيانه أن إسرائيل ارتكبت “جرائم ضد الإنسانية” واتهمها بشن “هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين”.

كما طلب كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة حماس.

وأكد خان أن “القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة تنطبق على الجميع”، مضيفا “لا يمكن لأي جندي مشاة أو قائد أو زعيم مدني – لا أحد – أن يتصرف مع الإفلات من العقاب”.

ورفض نتانياهو الاثنين “باشمئزاز” طلب مدعي عام المحكمة، بينما استنكرت حماس “مساواة الضحيَّة بالجلاّد”.

واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، حليف إسرائيل، أن طلب إصدار مذكّرة توقيف بحق نتانياهو “مشين”، وشدّد لاحقا على أن هجوم إسرائيل في غزة “ليس إبادة جماعية”.

بدوره ندّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بطلب المدعي العام “المخزي” محذرا من أنه يعرّض جهود وقف إطلاق النار في غزة للخطر.