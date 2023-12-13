البرلمان العربي: انتخابات الرئاسة المصرية اتسمت بالنزاهة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 09:31 مساءً - أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، اليوم الأربعاء، أن انتخابات الرئاسة المصرية اتسمت بالحيادية والنزاهة والإقبال غير المسبوق من قبل الناخبين.

البرلمان العربي

وأشاد العسومي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمناسبة متابعة البرلمان العربي لانتخابات الرئاسة المصرية بأكبر وفد في تاريخه، بسير عملية الانتخابات التي جرت على مدار ثلاثة أيام مقدما التهنئة للشعب المصري بمناسبة انتهاء عملية التصويت في الانتخابات، ووصفها بأنها كانت بمثابة عرس ديمقراطي وتمثل مرحلة جديدة ومهمة من مسيرة التطور والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

انتخابات الرئاسة

وأكد أن من أهم الملاحظات التي استوقفت وفد البرلمان العربي خلال متابعته للانتخابات هي نسبة المشاركة المرتفعة وغير المسبوقة للناخبين، مبدياً إعجابه وتقديره الشديد لعراقة وأصالة الشعب المصري الذي يثبت كل يوم أنه شعب فريد من نوعه.

الانتخابات الرئاسية

وقال العسومي، إنه في الكثير من الدول قد تؤدي التحديات الداخلية والخارجية إلى عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، ولكن في الحالة المصرية، دفعت هذه التحديات المواطنين المصريين، في الداخل والخارج إلى الالتفاف حول دولتهم والوقوف وراءها في هذه المرحلة الحاسمة، وخرجوا بأعداد غير مسبوقة للإدلاء بأصواتهم في أهم استحقاق انتخابي تشهده البلاد، مضيفا أن الشعب المصري رسم لوحة وطنية أبهرت العالم أجمع وأنه هو الرابح الأكبر من هذا الاستحقاق السياسي.

الوعي الوطني

وأضاف العسومي، أن وفد البرلمان العربي لاحظ ارتفاع نسبة مشاركة الشباب من الجنسين في هذه الانتخابات وكذلك مشاركة المرأة بكثافة في عملية التصويت، بما يعكس حالة الوعي الوطني الكبير التي صاحبت هذا الاستحقاق المهم، مؤكدا أن تلك الانتخابات بكل ما حملته من معاني وطنية نبيلة تمثل انعكاساً لثقة المواطن في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.

العملية الانتخابية

وتابع، أن البرلمان العربي بصدد إعداد تقرير شامل بخصوص متابعة سير العملية الانتخابية تمهيدا لرفعه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات'، مشيرا إلى أن وفد البرلمان العربي قام بزيارة أكبر عدد ممكن من اللجان الانتخابية في عددٍ من المحافظات المصرية بهدف تكوين رؤية شاملة ودقيقة عن سير العملية الانتخابية.

البرلمان العربي

وأثنى رئيس البرلمان العربي، في ختام المؤتمر الصحفي، على الجهود الحثيثة التي بذلتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى من أجل التحضير والإعداد لتلك الانتخابات وتنظيمها على نحو يليق بمكانة وحضارة الدولة المصرية.

وأشاد العسومي بالجهود الكبيرة التي قام بها رجال القضاء من خلال إشرافهم على اللجان الانتخابية وأدائهم المهني المشرِّف دائما..كما أشاد بالجهود المخلصة التي بذلها رجال الشرطة في تأمين سير العملية الانتخابية منذ بدايتها إلى نهايتها.