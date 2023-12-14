ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 116 عسكريا.. آخرهم في جنوب غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 ديسمبر 2023 01:29 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل ضابط من سلاح المدرعات في معارك جنوبي قطاع غزة أمس.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن جيش الاحتلال أن الرائد (احتياط) إليشع ليفينشترن، لقى مصرعه متأثرا بإصابته خلال المعارك.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إنه بالإضافة إلى مقتل الضابط أصيب جندي بجروح خطيرة، في حين قال مستشفى سوروكا في بئر السبع إنه استقبل 19 جنديا جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال الجيش في بيان له اليوم الخميس، إن المعارك مستمرة في أنحاء قطاع غزة، وتحديدا في الشجاعية وجباليا وخانيونس.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، قصف موقع «صوفا» جنوب قطاع غزة والتجمعات العسكرية في محيطه برشقات صاروخية.

وأشارت إلى استهداف دبابة إسرائيلية وجرافة من نوع «D9» بقذائف «التاندوم» والـ (RPG) في محاور التقدم بجباليا وبيت لاهيا شمالي القطاع.

ومن جانبها، أعلنت كتائب القسام استهداف 4 دبابات ميركفاه و4 ناقلات جند إسرائيلية في منطقة الشيخ الرضوان بمدينة غزة بقذائف «الياسين 105».

وكانت كتائب القسام نشرت مقطعا مسجلا يظهر فيه استهداف عناصر القسام لآليات وجنود الاحتلال في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا بشن جيش الاحتلال غارات مكثفة على المناطق الغربية في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ورصدت كاميرا الغد وصول عدد من الإصابات إلى مجمع ناصر الطبي بخانيونس جراء استمرار القصف المدفعي العنيف لمناطق متفرقة في خانيونس.