طيران الشرق الأوسط: تأخير الرحلات بمطار بيروت إجراء احترازي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 09:31 صباحاً - أعلن رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط، أنَّ تأخير الرحلات التي تصل في الصباح الباكر إلى مطار بيروت للغد؛ سببه أننا لا نفضل تواجد عدد كبير من الطائرات في المطار بالوقت نفسه، مضيفا أن" هذه الخطوة تأتي من باب توزيع المخاطر التأمينية".

وأكد أنه لا معلومات تُفيد بضربة تستهدف المطار ولا خوف من ذلك.

وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط في وقت سابق، عن تأجيل عودة بعض رحلاتها إلى بيروت من مساء 28 يوليو 2024 إلى صباح 29 يوليو 2024 وذلك وفق جدول معين.

وأفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" بتأخر عودة بعض رحلات طيران الشرق الأوسط في لبنان من مساء الأحد إلى صباح الاثنين.

وقُتل 12 شخصًا وأُصيب نحو 30 آخرين بعضهم بحالة خطيرة، أمس السبت؛ جراء سقوط قذيفة صاروخية في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المُحتل.

ووجه الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى حزب الله وتوعده بردٍ قاسٍ، كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حزب الله سيدفع ثمنًا باهظًا.. لم يدفعه حتى الآن".

وكان حزب الله أكد أنه لا دخل له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان المحتل، ونفى مسؤوليته عن الحادثة.