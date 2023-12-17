36 شهيدا في قصف إسرائيلي على جباليا ومخيم دير البلح بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 ديسمبر 2023 11:26 صباحاً - استُشهد 24 فلسطينيًا وأُصيب العشرات، اليوم الأحد، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بانتشال طواقم الدفاع المدني والإسعاف 24 شهيدًا، و90 جريحًا على الأقل، جراء تدمير طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة شهاب في جباليا، وما زال العشرات تحت الأنقاض.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في مخيم دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد نحو 12 فلسطينيًا وإصابة العشرات، أغلبيتهم من النازحين.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذيفة لم تنفجر على ساحة مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، ما أدى لإصابة شابين على الأقل.

كما قصفت زوارق الاحتلال عدة مناطق شمال مدينة خان يونس، وساحلها الغربي.