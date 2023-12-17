الأمم المتحدة: 45 ألف امرأة حامل و68000 مرضعة في غزة عرضة للموت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - قال صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الأحد، إن 45 ألف امرأة حامل و68 ألف مرضعة في قطاع غزة تواجهن خطر فقر الدم والنزيف والموت.

وعلى جانب آخر، قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الاحد، أن هناك تكدس للجرحى والأطباء في مركز جباليا الطبي شمالي غزة ويضطرون لإجراء عمليات جراحة وبتر للأعضاء في دون تخدير.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إنه تم انتشال 23 شهيدًا من تحت أنقاض منزل عائلة في جباليا شمالي غزة جراء قصف إسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتفاع عدد قتلى الاقتحام الإسرائيلي لمخيم نور شمس بطولكرم إلى 4 أشخاص.