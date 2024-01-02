22185 شهيدا.. أحدث حصيلة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 01:29 مساءً - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 22185 شهيدًا، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الجرحى ارتفعت أيضًا لتصل إلى 57035 جريحًا خلال الفترة نفسها، مُشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 207 شهداء، و338 مُصابًا خلال 24 ساعة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 88، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 22 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين.