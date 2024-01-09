الذهب يصعد مدعوماً بضعف الدولار

الذهب يصعد مدعوماً بضعف الدولارصعدت أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعومة بتراجع الدولار.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2032.73 دولاراً للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2038.90 دولاراً للأوقية.

وهبط مؤشر الدولار بعد يوم واحد من تسجيل أكبر انخفاض يومي في أسبوعين، ما دعم أيضاً أسعار المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.11 دولاراً للأوقية، كما قفز البلاتين 0.3 بالمئة إلى 948.42 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1003.46 دولارات.