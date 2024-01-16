الهلال الأحمر الفلسطيني: 30 مستشفى خارج الخدمة.. والاحتلال يقصف كل مكان بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 06:31 مساءً - كشفت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، آخر مستجدات الأوضاع الميدانية داخل قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وخلال مداخلة هاتفية على قناة 'القاهرة الإخبارية'، قالت 'فرسخ': 'لا نتواصل مع غرفة العمليات الطواقم الخاصة بنا في غزة بسبب انقطاع الاتصالات'.

وأكدت أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تواجه صعوبات في الوصول للمصابين، والمواطنون لا يستطيعون الاتصال بخدمة الإسعاف والطوارئ.

الهلال الأحمر الفلسطيني

وأكملت أن 30 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة خرجت عن الخدمة، و53 مركزًا صحيًا توقفت عن العمل، لافتة إلى أن المستشفيات المتبقية تعمل بشكل جزئي، وتقدم الحد الأدنى من الخدمات الطبية والصحية، وأن الاحتلال يقصف كل مكان في قطاع غزة، ويستهدف المدنيين والمستشفيات والمنشآت السكنية.

وأكدت نبال فرسخ أن الاستهداف الإسرائيلي للمنشآت الصحية متعمد وممنهج، مؤكدة أن الهلال الأحمر الفلسطيني فقد قبل أيام 4 من طواقمه استشهدوا بعد استهداف الاحتلال مركبة إسعاف في دير البلح، بالإضافة إلى خروج 14 مركبة إسعاف تابعة للجمعية من الخدمة، وتضرر 19 أخرى.