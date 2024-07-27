وزارة التربية والتعليم تعلن فتح باب التقدم لاختيار المعلمين والإداريين المتميزين...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 02:25 مساءً - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للكوادر المتميزة من المعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك خلال الفترة من 28 يوليو 2024 حتى 8 أغسطس 2024، عبر الموقع الرسمي لبوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

‏https://tawzef.emis.gov.eg

وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ الخطة الشاملة لتطوير التعليم تماشيًا مع الرؤية المستقبلية للدولة 2030، وسعياً لتحقيق التنمية المستدامة والتي بدأت بتطوير التعليم الفني لتلبية احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي، وذلك من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتتواكب مع الاحتياجات الفعلية لتطوير التعليم الفني، والتي تقدم تعليما متميزاً وفق منهجية متطورة في مجالات عديدة.

وأشار الدكتور ايمن محمد بهاء الدين إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، وتهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية أن هناك مميزات للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، من بينها العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل، وتدريب تقني مستمر عالي الجودة على أيدي خبراء معتمدين، فضلا عن فرص الحصول على خبرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز، وحوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء.

وتوضح الوزارة أنه سيتم التواصل مع المتقدمين عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف بعد غلق باب التقدم مباشرة، لتحديد مواعيد المقابلات الشخصية، والتي يعد اجتيازها ضرورة أساسية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.