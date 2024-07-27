نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رفع كفاءة مطالع ومنازل الطريق الدائري بمنطقة شارع المصرف ببولاق الدكرور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي بولاق الدكرور في تنفيذ حملة تجريد ورفع كفاءة لمطالع ومنازل الطريق الدائري بنطاق شارع المصرف حيث تم فرد طبقه من الدقشوم وتمهيد مسار الطريق لتسهيل حركة سير المركبات والمواطنين.

وكلف المحافظ باستمرار اعمال رفع كفاءة وتحسين الطرق بنطاق الحي والاستجابة لشكاوى المواطنين وسرعه حلها مع التواجد الميداني لأجهزة الحي لرصد اي مخالفات والتعامل معها.

شهدت الاعمال متابعة ميدانية لمحمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور والأجهزة المعنية .

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