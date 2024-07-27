أخبار مصرية

محافظة الجيزة: رفع كفاءة مطالع ومنازل الطريق الدائري بمنطقة شارع المصرف ببولاق الدكرور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رفع كفاءة مطالع ومنازل الطريق الدائري بمنطقة شارع المصرف ببولاق الدكرور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي بولاق الدكرور في تنفيذ حملة تجريد ورفع كفاءة لمطالع ومنازل الطريق الدائري بنطاق شارع المصرف حيث تم فرد طبقه من الدقشوم وتمهيد مسار الطريق لتسهيل حركة سير المركبات والمواطنين. 

وكلف المحافظ باستمرار اعمال رفع كفاءة وتحسين الطرق بنطاق الحي والاستجابة لشكاوى المواطنين وسرعه حلها مع التواجد الميداني لأجهزة الحي لرصد اي مخالفات والتعامل معها. 

شهدت الاعمال متابعة ميدانية لمحمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور والأجهزة المعنية  .

IMG-20240727-WA0030
IMG-20240727-WA0030
IMG-20240727-WA0032
IMG-20240727-WA0032
IMG-20240727-WA0028
IMG-20240727-WA0028
IMG-20240727-WA0031
IMG-20240727-WA0031
IMG-20240727-WA0025
IMG-20240727-WA0025
IMG-20240727-WA0029
IMG-20240727-WA0029
IMG-20240727-WA0027
IMG-20240727-WA0027
IMG-20240727-WA0026
IMG-20240727-WA0026
IMG-20240727-WA0024
IMG-20240727-WA0024
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا