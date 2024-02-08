الجنائية الدولية: نجري تحقيقا حول ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 فبراير 2024 08:33 صباحاً - أبدى المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الخميس، قلقه البالغ إزاء الصور الآتية من غزة، مع دخول الحرب الدائرة في القطاع شهرها الخامس.

وقال "خان"، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "لدينا تحقيق نشط حول احتمالية وقوع جرائم حرب في غزة".

وأضاف: "نحن نحاول جمع الأدلّة، وسنتحرّك عندما تبلغ المستوى المناسب، وهذا أمر يقرّره قضاة المحكمة الجنائية الدولية".

وتابع: "يجب على كلّ شخص أن يشعر بقلق بالغ إزاء الصور الآتية من غزة، ويجب على كلّ شخص لديه قلب أن يشعر بقلق شديد بشأن سيادة القانون".

وأوضح المدّعي العام أنّ التحقيقات التي يجريها مكتبه لا تنحصر بالأراضي الفلسطينية وإسرائيل فقط، بل تشمل سائر مناطق النزاع في العالم، سواء تعلّق الأمر بالروهينجا أو غزة أو أوكرانيا.

وفتحت المحكمة في 2021 تحقيقًا بشأن إسرائيل وحماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلّحة، بشبهة احتمال ارتكاب جرائم حرب.