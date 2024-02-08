هجوم يستهدف رتل لوجستي أمريكي في العراق

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 فبراير 2024 06:35 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أنه تم استهداف رتل لوجستي أمريكي على الطريق الدولي قرب الديوانية.

ويأتي ذلك بعد الغارات التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد قيادات في الحشد الشعبي العراقي، والتي أسفرت عن مقتل عدد منهم.

وقوع 3 انفجارات في العراق

وفي وقت سابق من اليوم قالت وسائل إعلام عراقية، إن 3 انفجارات هزت العاصمة العراقية بغداد، بينما تهرع سيارات الإسعاف إلى منطقة "البلديات" شرق العاصمة بغداد عقب وقوع 3 انفجارات هناك.

وأضافت وسائل الإعلام، أن طائرات مسيرة استهدفت سيارة في بغداد، لافتة إلى أن الصواريخ التي أصابت السيارة يبدو أنها دقيقة التوجيه والدلائل الأولية تشير إلى عملية اغتيال.

الحشد الشعبي في العراق

وأوضحت التقارير أن السيارة التي استُهدِفَت بالقصف الدقيق الجوي كانت تابعة للحشد الشعبي في العراق، مشيرة إلى وقوع 3 قتلى جراء قصف السيارة في منطقة "المشتل" ببغداد بصواريخ أطلقتها طائرة موجهة عن بعد.

منظومة المعلومات التابعة لكتائب حزب الله

وأعلنت وسائل إعلامية، أن الهجوم استهدف "أبو باقر الساعدي" و"أركان العلياوي" القياديَّيْن في "كتائب حزب الله" العراقية (المقاومة الإسلامية في العراق).

وأضافت أن "أركان العلياوي" الذي قُتل في الهجوم كان مسئولًا بمنظومة المعلومات التابعة لـ"كتائب حزب الله" العراقية. بينما قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الولايات المتحدة نفّذت غارة جوية في بغداد وأصابت هدفًا فرديًّا "عالي القيمة".

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