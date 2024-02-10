رئيس منظمة الصحة العالمية يدعو لوقف إطلاق نار فوري في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 09:31 صباحاً - طالب رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، اليوم السبت، بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وشارك "أدهانوم"، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، مقطعًا صوتيًا مرفقًا بفيديو لمدير مستشفى العودة محمد صالحة، يتحدث عمّا حل بالمستشفى عقب الاستهداف الإسرائيلي، وكتب: "الواقع مرير للمرضى والعاملين الصحيين في شمال غزة، نحن بحاجة إلى وصول آمن ومُستدام وواسع النطاق للناس في جميع أنحاء القطاع"، ودعا إلى وقف إطلاق النار.

ولليوم الـ 127، يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، مخلفًا أكثر من 27840 شهيدًا و67300 جريح، في حصيلة غير نهائية، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.