اغتيال 3 من مسؤولي حماس في رفح الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 01:32 مساءً - أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، اغتيال 3 مسؤولين في حركة حماس، على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الشهداء الثلاثة الذين تم اغتيالهم هم مدير مباحث رفح أحمد اليعقوبي، ونائبه أيمن الرنتيسي، وإبراهيم شتات رئيس قسم مباحث التموين، وذلك جراء قصف الاحتلال مركبتهم في حي تل السلطان.

وتواصل طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، وسط تركيز العدوان على خان يونس، واشتداد وتيرة القصف على رفح، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.