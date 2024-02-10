العراق يدعو إلى التدخل الدولي لمنع تهجير الفلسطينيين في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 فبراير 2024 05:33 مساءً - أعرب العراق عن قلقه البالغ إزاء خطط "سلطة الاحتلال الإسرائيلي" لتهجير الفلسطينيين قسرًا من مدينة رفح في قطاع غزة.

ودعا العراق، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إلى "التدخل الدولي العاجل والفوري لمنع هذه الكارثة الإنسانية والمجزرة الجديدة التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي لارتكابها."

وشدد البيان على "ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من العدوان."

وأكدت وزارة الخارجية العراقية على "موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية."

وتُعد هذه التصريحات بمثابة تأكيد على موقف العراق الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وتُؤكد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي.

وتُشير إلى أهمية العمل على حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتُعد هذه الدعوة من العراق إلى المجتمع الدولي جزءًا من الجهود الدولية الرامية إلى وقف التصعيد في غزة وتحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.