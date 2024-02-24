المقاومة الفلسطينية: استهدافنا آليات عسكرية وقنصنا ضابطًا صهيوني ببندقية الغول

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 فبراير 2024 10:32 مساءً - أعلنت المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام"، استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "تاندوم" جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأضافت المقاومة في بيان لها: تمكن مجاهدو القسام من قنص ضابط صهيوني ببندقية "الغول" القسامية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وتابعت: كما تم تدمير ناقلة جند صهيونية بعبوة "شواظ" جنوب حي الزيتون بمدينة غزة وتوقع طاقمها بين قتيل وجريح وهبوط الطيران المروحي لإخلائهم.

في سياق متصل، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، بمقتل قائد سرية في لواء جفعاتي في معارك شمال غزة وهو ضابط برتبة رائد.

الرائد إيال شومينوف المقتول من مستوطنة كرمئيل في شمال فلسطين المحتلة.

وحتى اليوم اعترف الجيش "الإسرائيلي" بشكل رسمي بمقتل 577 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ السابع من أكتوبر، من بينهم 238 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة.