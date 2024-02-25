في اليوم الـ 142 للعدوان.. استشهاد وإصابة العشرات جراء غارات الاحتلال على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 08:29 صباحاً - استشهد وأُصيب عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المُتواصل على قطاع غزة، لليوم الـ 142 على التوالي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا)، باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة، إثر تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الغربية لمدينة خان يونس، وعلى حي الصبرة في مدينة غزة.

كما استشهد مواطن وأُصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في منطقة الشعف شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات الاحتلال المسيرة وقصف مدفعي على الأحياء الشرقية للمدينة.

وشهد حي الزيتون جنوب مدينة غزة، اشتباكات عنيفة وسماع دوي انفجارات.

وفي بيت لاهيا، قالت مصادر محلية إنه تم انتشال شهيد؛ جراء قصف منزل وما زال العديد من المفقودين تحت الأنقاض.

وأفاد إعلام فلسطيني بقصف الاحتلال منطقة شعفوط بحي الزيتون.

وكان قد استشهد مواطنان، وأُصيب 4 آخرون، أمس، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم الشاطئ غرب غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت تجمعًا للمواطنين في مخيم الشاطئ؛ ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدًا و123 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 29.606 شهداء، و69.737 جريحًا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.